Hochrechnung: CDU liegt in RLP deutlich vor der SPD

Rheinland-Pfalz hat gewählt. Bis zum Wahlsonntag wurde ein knappes Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen SPD und CDU um den Wahlsieg erwartet. So haben die rund drei Millionen Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer abgestimmt.

Bei der rheinland-pfälzischen Landtagswahl zeichnet sich ein historisches Ereignis ab: Die rheinland-pfälzische CDU mit Spitzenkandidat Gordon Schnieder könnte die Landtagswahl zum ersten Mal nach 1987 gewinnen. Laut Hochrechnungen von ARD und ZDF liegen die Christdemokraten mit Partei- und Fraktionschef Gordon Schnieder

vor der SPD mit ihrem Spitzenkandidaten und amtierenden Ministerpräsidenten Alexander Schweitzer.