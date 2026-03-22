Wer bei großer Passionsmusik nur an Johann Sebastian Bach denkt, konnte beim neunten Anrechtskonzert des Musik-Instituts Koblenz mit Werken von César Franck und Gabriel Fauré spannende Entdeckungen machen.
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Dass das Musik-Institut Koblenz sein zweites Chorkonzert der ausgehenden Saison mit „Die sieben Worte Jesu am Kreuz“ von César Franck (1822-1890) und dem Requiem op. 48 von Gabriel Fauré (1845-1924) ganz im Sinne eines Passionskonzerts präsentierte, knüpft an eine lange Aufführungstradition an, die bis in die Anfänge des 1808 gegründeten Instituts zurückreicht.