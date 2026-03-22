Landtagswahl 2026 Gordon Schnieder ist am Ziel Thomas Haag 22.03.2026, 18:36 Uhr

i Gordon Schnieder, CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz, gibt seine Stimme in einem Wahllokal in Birresborn ab. Links steht seine Ehefrau Diane. Inzwischen steht fest: Schnieder konnte die meisten Wählerstimmen für sich gewinnen. Harald Tittel. picture alliance/dpa

Gordon Schnieder führt die CDU in Rheinland-Pfalz nach 35 Jahren zurück an die Macht. Warum der knappe Sieg der CDU trotz vorher nicht messbarer Wechselstimmung zustande kam und welche Herausforderungen jetzt auf Schnieder warten.

Glückwunsch, Gordon Schnieder. Der Mann aus der Eifel hat es geschafft, die CDU nach 35 Jahren in der Opposition zurück in die Mainzer Staatskanzlei zu führen. Nach übereinstimmenden Hochrechnungen ist es Schnieder und seiner CDU gelungen, einen Vorsprung aus den Umfragen der vergangenen Monate auch ins Ziel zu bringen.







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