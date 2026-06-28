Hitzewelle
Hitze in Mainz: Feuerwehr verzeichnet viele Notfälle
Rettungseinsatz der Feuerwehr
Aktuell rücken die Einsatzkräfte in Mainz wegen vieler hitzebedingter Notfälle aus. (Symbolbild)
Monika Skolimowska. DPA

Feuerwehr, Rettungskräfte und Katastrophenschutz sind im Dauereinsatz. Grund dafür sind insbesondere hitzebedingte Notfälle. Worauf die Bevölkerung jetzt achten sollte.

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Mainz (dpa/lrs) – Aufgrund der anhaltenden Hitze kommt es derzeit im Stadtgebiet Mainz zu außergewöhnlich vielen Einsätzen für Feuerwehr und Rettungsdienst – insbesondere wegen hitzebedingter Notfälle. Auch Kräfte des Katastrophenschutzes seien zur Unterstützung eingebunden, teilte die Feuerwehr mit.

Die Feuerwehr helfe zudem in einem Mainzer Krankenhaus bei Lüftungsmaßnahmen, um die Auswirkungen der hohen Außentemperaturen auf den Krankenhausbetrieb zu reduzieren. Für die Einsatzkräfte selbst stelle die Hitze ebenfalls eine hohe Belastung dar.

Die Feuerwehr appelliert an die Bevölkerung, ausreichend zu trinken, körperliche Anstrengung zu vermeiden und sich möglichst an kühlen oder schattigen Orten aufzuhalten. Besonders geachtet werden sollte auf Kinder und ältere und kranke Menschen. Kinder und Tiere sollten in keinem Fall in geparkten Fahrzeugen zurückgelassen werden.

© dpa-infocom, dpa:260628-930-298907/1

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Gesundheit

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