Die Preise für Heizöl und Kraftstoffe steigen stark, Nahrungsmittel bleiben fast stabil. Wie der Iran-Krieg die Entwicklung in Rheinland-Pfalz beeinflusst.

Bad Ems (dpa/lrs) – Heizöl und Benzin sind deutlich teurer, die Preise für Nahrungsmittel bleiben fast unverändert: Verbraucherinnen und Verbraucher in Rheinland-Pfalz haben im September im Vergleich zum Vorjahresmonat 50,9 Prozent mehr für Heizöl bezahlen müssen. Kraftstoffe, dazu zählen Benzin und Diesel, kosteten binnen eines Jahres 39,4 Prozent mehr. Strom und Gas waren dagegen sogar leicht günstiger.

Die höheren Energiekosten ließen die Inflationsrate im September auf 3,4 Prozent steigen, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems auf Grundlage vorläufiger Berechnungen mitteilte. Im August hatte die Teuerung in Rheinland-Pfalz bei 3,1 Prozent gelegen.

Iran-Krieg mit Folgen

Der seit Ende Februar 2026 andauernde Iran-Krieg hat wegen der Angriffe auf Energieinfrastruktur und die Blockade der Straße von Hormus weltweit die Öl- und Gaspreise massiv nach oben getrieben. Ohne die Energiepreise hätte die Teuerungsrate im September bei 2,2 Prozent gelegen.

Bei den Nahrungsmitteln mussten die Menschen in Rheinland-Pfalz dagegen kaum mehr bezahlen. Die Preise lagen im September um 0,4 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats.