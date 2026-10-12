Feuerwehr-Einsatz
Häuser wegen beschädigter Erdgasleitung evakuiert
Feuerwehr
In Bingen-Büdesheim gab es einen Feuerwehreinsatz wegen einer beschädigter Erdgasleitung (Symbolbild)
Julian Stratenschulte. DPA

Bei Straßenarbeiten wird in Bingen-Büdesheim eine Erdgasleitung beschädigt. Einsatzkräfte sperren mehrere Straßen – was die Lage für die Anwohner bedeutete.

Lesezeit 1 Minute

Bingen (dpa/lrs) – In Bingen-Büdesheim haben mehrere Anwohner wegen einer beschädigten Erdgasleitung ihre Häuser vorübergehend verlassen müssen. Am frühen Abend gelang es Fachkräften des Netzbetreibers Westnetz, das Problem zu beheben, wie die Polizei in Bingen mitteilte. Die Menschen konnten in ihre Häuser zurück. Niemand wurde verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde eine Erdgasleitung eines Hausanschlusses bei Straßenbauarbeiten beschädigt. Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie Mitarbeiter der Stadtwerke bestätigten vor Ort den Gasaustritt. Bei dem Einsatz kam es laut Polizei vorübergehend zu Sperrungen mehrerer umliegender Straßen.

© dpa-infocom, dpa:261012-930-829929/1

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