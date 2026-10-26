Studieren darf nicht am Geldbeutel der Eltern scheitern, mahnt Fraktionschefin Katrin Eder. Die Oppositionsfraktion macht deshalb Druck auf die schwarz-rote Landesregierung.

Mainz (dpa/lrs) – Für eine bessere finanzielle Ausstattung der Studierendenwerke in Rheinland-Pfalz setzt sich die Grünen-Fraktion ein. Studieren dürfe nicht am Geldbeutel der Eltern scheitern, betonte Fraktionschefin Katrin Eder in Mainz. Gerade für Studierende aus nicht akademischen Familien und junge Menschen mit begrenzten finanziellen Möglichkeiten seien die Angebote der Studierendenwerke von besonderer Bedeutung.

Die Landesregierung sollte für eine bessere finanzielle Ausstattung der Studierendenwerke vor allem die gestiegene Personal-, Energie- und Lebensmittelkosten sowie notwendige Investitionen in den Erhalt und die Modernisierung ihrer Infrastruktur berücksichtigen. Der Landeszuschuss zur studentischen Verpflegung sollte zudem so angepasst werden, dass die Studierendenwerke auch künftig eine bezahlbare, gesunde und nachhaltige Grundversorgung anbieten können, sagte die Grünen-Politikerin.

Die Landesregierung sollte außerdem gemeinsam mit Hochschulen und Studierendenwerken Konzepte für ein Campusleben der Zukunft unterstützen. Ziel sollte dabei sein, die Mensen und andere Einrichtungen stärker als soziale Begegnungs-, Lern- und Aufenthaltsorte zu begreifen. Ihre Vorschläge will die Oppositionsfraktion in der Sitzung des rheinland-pfälzischen Landtags am kommenden Donnerstag in Mainz präsentieren.