Großbrand in Entsorgungsbetrieb – 40 Tonnen Müll in Flammen

Hermeskeil (dpa/lrs) – Rund 40 Tonnen Gewerbemüll sind in einem Entsorgungsbetrieb in Hermeskeil im Landkreis Trier-Saarburg in Brand geraten. Das Feuer brach am Dienstagabend aus. Am Morgen beendeten die Einsatzkräfte die Löscharbeiten, wie ein Polizeisprecher sagte.

Es waren 100 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Katastrophenschutz, Rettungsdienst und Polizei zeitweise vor Ort, wie die Polizei mitteilte.

Rund 500.000 Euro Schaden

Während des Einsatzes sei an der Brandstelle eine schwarze Rauchwolke entstanden. Der Bevölkerung wurde demnach empfohlen, vorsorglich Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Rund 500.000 Euro Schaden sollen nach ersten Schätzungen laut Polizei durch das Feuer entstanden sein. Verletzt wurde zunächst niemand, wie es weiter hieß. Zur Brandursache machte der Sprecher auf Nachfrage zunächst keine Angabe.