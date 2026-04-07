Massive Rauchentwicklung
Großbrand in einem Weingut im Landkreis Alzey-Worms
Feuerwehr
Das Feuer sorgte für eine massive Rauchentwicklung. (Symbolbild)
Bernd Weißbrod. DPA

Ein Feuer in einem Weingut griff am Morgen auf mehrere Gebäude über. Die Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle – die Nachlöscharbeiten dauern an.

Lesezeit 1 Minute

Wörrstadt (dpa/lrs) – In einem Weingut im Landkreis Alzey-Worms ist am Dienstagmorgen ein Großbrand ausgebrochen. Zunächst habe eine Lagerhalle in Wörrstadt gebrannt, in der zwei Fahrzeuge standen, teilte die Verbandsgemeinde Wörrstadt mit. Das Feuer habe auf drei benachbarte Gebäude übergriffen.

Über die Warnapp NINA wurde die Bevölkerung gewarnt: «Im Rahmen eines Großbrandes kommt es zu massiver Rauchentwicklung. Je nach Windrichtung kann es zu Sichtbehinderung und Geruchsbelästigungen kommen. Die Feuerwehr ist im Einsatz.» Die Bevölkerung sollte Fenster und Türen geschlossen halten. Eine Gefahr für Anwohner bestehe jedoch nicht, es handele sich dabei um eine Vorsichtsmaßnahme, so die Verbandsgemeinde.

Das Feuer sei zwischenzeitlich unter Kontrolle gebracht worden. Die Nachlöscharbeiten dauerten jedoch noch an. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Wegen der Vielzahl an Einsatzfahrzeugen sei die komplette Innenstadt von Wörrstadt nur beschränkt zu erreichen.

© dpa-infocom, dpa:260407-930-915155/1

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten