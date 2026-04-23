Kampfmittelbeseitigung
Granate bei Impflingen gesprengt
Kampfmittelbeseitigungsdienst
Die Einsatzkräfte sprengten die Granate problemlos. (Symbolbild)
Moritz Frankenberg. DPA

Im Landkreis Südliche Weinstraße wird eine Mörsergranate gefunden. Gute Nachrichten für die Bevölkerung: Evakuierungen sind nicht nötig, um sie zu beseitigen.

Impflingen (dpa/lrs) – Bei Impflingen im Landkreis Südliche Weinstraße ist eine Mörsergranate gefunden und kontrolliert gesprengt worden. Die Sprengung verlief problemlos, wie eine Sprecherin der verantwortlichen Verbandsgemeinde Landau-Land sagte.

Evakuierungen waren demnach nicht nötig gewesen, laut einer Mitteilung waren nur Wirtschaftswege betroffen. Sie wurden im Radius von 300 Metern um den Fundort für mehrere Stunden gesperrt und später wieder freigegeben.

Genauere Infos über die Mörsergranate und deren Herkunft habe man bislang nicht, sagte die Sprecherin. Mutmaßlich handele es sich um eine Weltkriegswaffe.

© dpa-infocom, dpa:260423-930-983292/1

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