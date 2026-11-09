Wenn die Weihnachtsmärkte öffnen, beginnt für viele die Vorweihnachtszeit. Wann es im Land losgeht, was neu ist - und was gleich bleibt.

Ludwigshafen/Trier/Mainz (dpa/lrs) – Während andernorts die letzten Herbstblätter fallen, beginnt in Ludwigshafen schon die Weihnachtsmarktsaison. Am 11. November öffnet auf dem Berliner Platz der nach Angaben der Veranstalter erste Weihnachtsmarkt der aktuellen Saison in Rheinland-Pfalz. Rund 50 Hütten laden bis zum 23. Dezember zum Bummeln und Schlemmen ein. An der Zahl der Stände habe sich im Vergleich zum Vorjahr nichts geändert, teilte die zweitgrößte Stadt im Land mit.

Die Ersten

In Ludwigshafen werden für einen Becher Glühwein demnach mindestens 3,50 Euro fällig, der übliche Preis liegt bei vier Euro. Eine Bratwurst kostet ab fünf Euro, gebrannte Mandeln gibt es ab 3,50 Euro. Die Veranstalter machen den Standbetreibern keine Preisvorgaben. Die Besucherzahlen werden nicht erfasst, deshalb gibt es auch keine Vergleichswerte für 2025 oder Prognosen für dieses Jahr.

Die Standgebühren seien nicht grundsätzlich erhöht worden, hieß es. Einen erheblichen Kostenfaktor bilden die Sicherheitsmaßnahmen: Sie machen nach Veranstalterangaben rund 30 Prozent der Gesamtkosten aus. Bezahlt wird an den meisten Ständen weiterhin bar, vereinzelt ist auch Kartenzahlung möglich.

Mit der deutschen Glühweinkönigin

Es duftet nach gebrannten Mandeln und Glühwein, festlich geschmückte Holzbuden reihen sich aneinander und überall leuchten Lichter: In Trier geht der Budenzauber am 20. November los. Wie im vergangenen Jahr kostet der Glühwein vier Euro pro Tasse, wie ein Sprecher sagt.

Insgesamt werden 88 Hütten aufgebaut, darunter sind 71 Verkaufsstände. Neu ist einer mit Holzspielzeug sowie einer mit Nudeln im Parmesan-Laib. An den meisten Ständen kann man mit Karte zahlen. Das Live-Musikprogramm werde erweitert, unter anderem mit dem Kinderchor vom Trierer Theater.

Als deutsche Glühweinkönigin wird Louisa Kress ihre vierte und letzte Saison antreten. «Wir würden uns über eine Fortsetzung des Amtes freuen und sind offen für Gespräche», sagte der Sprecher mit Blick auf den im nächsten Jahr anstehenden Wechsel der Veranstalter des Trierer Weihnachtsmarktes. «Die Glühweinkönigin ist ja nicht an Trier gebunden, vielleicht möchte jemand anders den Titel weiterführen.»

Unterirdisch

Zwischen alten Weinfässern entlangspazieren, in einem stimmungsvoll beleuchteten Kellergewölbe an festlichen Ständen nach Weihnachtsgeschenken suchen und dabei tief unter der Erde einen Glühwein genießen: Das geht in Traben-Trarbach auf dem «Mosel-Wein-Nachts-Markt» vom 20. November bis zum 2. Januar, an den Wochenenden sowie vom 26. Dezember bis zum 2. Januar täglich. Erwachsene zahlen einmalig für den Zugang zu allen Weinkellern 5 Euro, Kinder unter 16 Jahren haben freien Eintritt.

Pyramide und Weihnachtsdorf am Dom

Zur besonderen Kulisse rund um den Mainzer Dom gehören handgeschnitzte lebensgroße Krippenfiguren sowie eine elf Meter hohe Weihnachtspyramide und eine neun Meter hohe Spieluhr mit Engelsfiguren. Der wegen seiner Atmosphäre besonders beliebte Weihnachtsmarkt öffnet zum 51. Mal seine Stände. Im vergangenen Jahr waren es etwa 90.

Im aus Holzfasshütten bestehenden Weihnachtsdorf können Besucher ausruhen und genießen. Eine Reservierung vorab ist zu empfehlen. Los geht es erst am 26. November, Schluss ist einen Tag vor Heiligabend. Vier der fünf Winterzeitmärkte auf verschiedenen Plätzen in der Stadt haben jedoch noch nach Weihnachten bis zum Tag vor Silvester geöffnet. Diese Märkte und den Weihnachtsmarkt am Dom besuchen jedes Jahr mehrere Hunderttausend Menschen.

Bis zu einer Million Menschen in Koblenz

Zwischen festlich geschmückten Altstadtgassen und Weihnachtsbuden können Besucher des Koblenzer Weihnachtsmarktes in diesem Jahr ihren Glühwein ab 4 Euro genießen. Je nach Sorte kostet ein Becher bis zu 5,50 Euro, wie die Koblenz-Touristik mitteilte. Eine Bratwurst im Brötchen gibt es für 4,50 Euro. Teurer wird es etwa beim Flammlachsteller mit Beilagen für rund 17 Euro.

Der Weihnachtsmarkt erstreckt sich mit rund 100 Ständen über die gesamte Altstadt. Ein Highlight ist das Karussell auf dem Zentralplatz. Für 2025 schätzt die Koblenz-Touristik die Besucherzahl auf 500.000 bis eine Million und erwartet in diesem Jahr eine ähnliche Größenordnung. Gestiegen seien in diesem Jahr unter anderem die Ausgaben für Sicherheitsmaßnahmen.

Mit frischer Pasta in Mayen

Der Duft von Winzerglühwein, Bratwurst und frisch zubereiteter Pasta zieht bald wieder durch die Mayener Innenstadt. Beim Mayener Weihnachtszauber kostet ein Becher Glühwein in diesem Jahr 4,50 Euro, ebenso viel wie eine Bratwurst im Brötchen. Die Besonderheit: Es wird ausschließlich Winzerglühwein von der Mosel und aus Rheinhessen ausgeschenkt. Beide Preise sind im Vergleich zum Vorjahr stabil geblieben. Auch die Standgebühren wurden nicht erhöht. Allerdings seien die Kosten für die Infrastruktur im Durchschnitt um 10 bis 20 Prozent gestiegen, teilte der Veranstalter mit.

Neu auf dem Weihnachtsmarkt sind unter anderem Pasta aus dem Parmesanlaib und Käsespätzle. Die Zahl der Stände ist in etwa gleich geblieben. Der Weihnachtszauber öffnet vom 27. November bis zum 23. Dezember. Zu den Höhepunkten zählt ein inklusiver Markttag am 1. Dezember mit reduziertem Musikpegel und barrierefreiem Zugang.