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Gewitterfront sorgt für 50 Feuerwehreinsätze im Saarland
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Das Gewitter am Nachmittag brachte viel Regen mit sich. (Symbolbild)
Alexander Wolf. DPA

Heftige Niederschläge überschwemmen Straßen. Kräftige Böen lassen Bäume umstürzen. Doch es gibt auch gute Nachrichten.

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Saarbrücken (dpa/lrs) - Ein starkes Gewitterfront ist am späten Nachmittag über das Saarland hinweggezogen. Nach Angaben des Lagezentrums waren Saarbrücken und St. Ingbert am stärksten betroffen. Verletzt wurde ersten Berichten zufolge niemand.

Die heftigen Niederschläge drückten Kanaldeckel hoch und überschwemmten Straßen. Kräftige Böen ließen Bäume umstürzen. Die Feuerwehren rückten zu rund 50 Einsätzen aus, die meisten davon in der Landeshauptstadt. 

Nach Angaben der Feuerwehr Saarbrücken blockierten umgestürzte Bäume und abgebrochene Äste mehrere Straßen. Auch Autos wurden beschädigt. Vereinzelt verfingen sich Äste in Stromleitungen.

© dpa-infocom, dpa:260828-930-598725/2

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