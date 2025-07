Kleinmaischeid (dpa/lrs) – Ein Unfall mit einem Geisterfahrer hat auf der Autobahn 3 im Westerwald zu einer Vollsperrung in Richtung Köln geführt. Der in falscher Richtung auf die Autobahn gefahrene Wagen kollidierte bei Kleinmaischeid im Kreis Neuwied mit einem anderen Pkw, wie die Polizei in Koblenz mitteilte. Es habe lediglich Leichtverletzte gegeben, darunter der Falschfahrer selbst. Wie viele Verletzte es insgesamt waren, war zunächst noch unklar. Auch weitere Details waren noch nicht bekannt.

© dpa-infocom, dpa:250716-930-806483/1