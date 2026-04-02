Industriegebiet Wöllstein
Fußgänger von Sattelzug erfasst und tödlich verletzt
Absperrung der Polizei
Für den Fußgänger kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild)
David Inderlied. DPA

Tragödie im Industriegebiet: Ein 51-Jähriger gerät unter einen Sattelzug. Nun soll ein Gutachter die genaue Unfallursache klären. Was bisher bekannt ist.

Wöllstein (dpa/lrs) – Ein Fußgänger ist im Industriegebiet in Wöllstein von einem Sattelzug überrollt worden. Der 51-Jährige aus dem Westerwaldkreis sei dabei tödlich verletzt worden, teilte die Polizei in Worms mit. Nach den bisherigen Ermittlungen hatte ein Lkw-Fahrer den Sattelzug aus einer Parklücke gefahren und dabei den Fußgänger übersehen, der vor dem Fahrzeug vorbeilief. Der Mann wurde von der Zugmaschine erfasst, fiel hin und wurde überrollt. Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde ein Gutachter beauftragt.

© dpa-infocom, dpa:260402-930-900639/1

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten