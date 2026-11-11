Als ein Auto auf die B47 einbiegt, kommt es zum Zusammenprall mit einem Fußgänger, der die Straße überqueren will. Wie geht es dem Verletzten?

Wattenheim (dpa/lrs) – Ein 50 Jahre alter Fußgänger ist auf der Bundesstraße 47 im Landkreis Bad Dürkheim von einem Auto erfasst und verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am späten Dienstagnachmittag in Wattenheim, wie die Polizei Grünstadt mitteilte. Der 70-jährige Fahrer des Autos sei gegen 17.30 Uhr aus einem Kreisverkehr in die B47 eingebogen und habe dabei den Fußgänger erfasst. Zur Schwere der Verletzungen des Mannes konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. An dem Auto entstand Sachschaden.