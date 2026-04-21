Funken sprühen, plötzlich brennt die ganze Werkstatt: Arbeiten mit einem Trennschleifer lösten vermutlich ein Feuer in Bad Kreuznach aus - mit teuren Folgen.

Bad Kreuznach (dpa/lrs) – Der Brand in einer Autowerkstatt in Bad Kreuznach ist am vergangenen Samstag nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei durch Arbeiten mit einem Trennschleifer verursacht worden. Ein 42-Jähriger habe damit am Unterboden eines Pkw gearbeitet, teilte die Polizei mit. Vermutlich durch den Funkenflug sei ein Feuer am Auto entstanden, das sich rasch auf weitere Wagen ausbreitete. Erste Löschversuche des 42-Jährigen blieben erfolglos. Er blieb unverletzt.

Als die Feuerwehr eintraf, stand die Halle bereits in Vollbrand. Der Schaden wird auf mehr als eine halbe Million Euro geschätzt. Ein Gutachter soll die genaue Entstehung des Feuers untersuchen.

Mitteilung Polizei