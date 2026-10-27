Erst eine Kollision mit Sachschaden, dann ein Frontalcrash: Auf einer Landstraße bei Laufeld werden drei Menschen verletzt. Die Straße war deshalb zwischenzeitlich voll gesperrt.

Laufeld (dpa/lrs) – Bei einem Frontalzusammenstoß auf einer Landstraße im Kreis Bernkastel-Wittlich sind drei Menschen schwer verletzt worden. Zwischen Wallscheid und Laufeld war am Montagabend zunächst ein Leichtkraftfahrzeug gegen ein stehendes Auto am Fahrbahnrand geprallt, wie die Polizei mitteilte.

Ein 32-jähriger Autofahrer, der aus der Gegenrichtung kam, übersah das Leichtkraftfahrzeug und prallte frontal gegen dessen Fahrerseite. Der 17-jährige Beifahrer in dem kleinen Fahrzeug wurde schwerst verletzt. Der Fahrer sowie der 32-Jährige erlitten mittelschwere Verletzungen, wie es hieß. Während der Unfallaufnahme war die Straße zwischenzeitlich voll gesperrt.

Leichtkraftfahrzeuge sind Autos, die höchstens 45 Kilometer pro Stunde fahren können. Sie werden auch Mopedautos genannt – und dürfen schon von 15-Jährigen gefahren werden; mit Rollerführerschein.