Unfälle
Frontalzusammenstoß auf B49 – zwei Männer schwer verletzt
Polizei
Beide Unfallbeteiligte wurden mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)
Robert Michael. DPA

Ein Transporter und ein Auto stoßen auf der B49 bei Neuhäusel frontal gegeneinander. Nun ermittelt die Polizei: Ein Gutachter soll klären, wie es zu dem Unfall mit zwei Schwerverletzten kam.

Lesezeit 1 Minute

Neuhäusel (dpa/lrs) – Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 49 nahe Neuhäusel im Westerwald sind in der Nacht zwei Männer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, waren ein Transporter sowie ein Auto an dem Unfall beteiligt. Wie es dazu kommen konnte, ist demnach noch unklar. Der Fahrer des Autos wurde bei dem Zusammenstoß eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Beide Unfallbeteiligte wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Durch die Staatsanwaltschaft wurde ein Unfallgutachter hinzugezogen. Die Fahrzeuge wurden von der Polizei sichergestellt. Die Bundesstraße wurde während der Unfallaufnahme zwischen den Ausfahrten Neuhäusel Süd und Neuhäusel Mitte vorübergehend gesperrt, später aber wieder freigegeben.

© dpa-infocom, dpa:261114-930-994652/1

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