Unfälle
Firmenwagen nach Betriebsfeier zu Schrott gefahren
Polizei
Bei der Unfallaufnahme stellt die Polizei fest, dass der Mann alkoholisiert war. (Symbolbild)
Daniel Vogl. DPA

Ausgerechnet mit einem Firmenfahrzeug macht sich ein 52-Jähriger nach einer feuchtfröhlichen Betriebsfeier bei Bad Kreuznach auf den Weg. Keine gute Idee.

Lesezeit 1 Minute

Fürfeld (dpa/lrs) – Nach einer Betriebsfeier hat ein alkoholisierter 52-Jähriger im Landkreis Bad Kreuznach einen Firmentransporter zu Schrott gefahren. Wie die Polizei mitteilte, wollte der Mann nach eigenen Angaben am Freitagabend auf der Bundesstraße 420 nahe Fürfeld einem Hasen ausweichen. Dabei habe er die Kontrolle über den Kleintransporter verloren und sei rund 300 Meter weiter auf einem Feld gelandet.

«Durch den Unfall lösten die Airbags aus und das Fahrzeug setzte selbstständig einen automatischen Notruf ab», teilte die Polizei mit. Nach derzeitigem Stand dürfte an dem Transporter ein wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bei dem 52-Jährigen habe einen Wert von 1,15 Promille ergeben. Der Mann blieb unverletzt.

© dpa-infocom, dpa:261003-930-783280/1

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