Brände
Feuerwehr löscht ausgedehnten Waldbrand in St. Ingbert
Feuerwehr-Auto
Die Feuerwehr St. Ingbert hat einen Waldbrand gelöscht (Symbolbild)
Soeren Stache. DPA

Rund 10.000 Quadratmeter Wald standen in St. Ingbert-Hassel in Flammen. Wind erschwerte die Löscharbeiten, die bis in den Abend dauerten.

St. Ingbert (dpa/lrs) - Im saarländischen St. Ingbert hat es einen ausgedehnten Waldbrand gegeben. Auf einer Fläche von rund 10.000 Quadratmetern brannten im Stadtteil Hassel im Bereich Fröschenpfuhl Unterholz, Waldboden und Gestrüpp, wie der Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr St. Ingbert mitteilte.

Die Fläche stand zunächst komplett in Flammen, hieß es. Durch aufkommenden Wind drohte sich das Feuer auszuweiten, die Kräfte löschten von beiden Seiten. Die Nachlöscharbeiten zogen sich demnach bis in die Abendstunden hinein.

© dpa-infocom, dpa:260408-930-920661/2

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