Brände
Feuer auf Balkon – Wohnung unbewohnbar, Bewohnerin verletzt
Feuerwehr - Symbolbild
Beim Eintreffen fand die Feuerwehr einen Brand auf einem Balkon im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses vor. (Symbolbild)
David Inderlied. DPA

Der rasche Einsatz der Feuerwehr verhindert, dass der Brand auf eine Dachterrasse übergreift.

Lesezeit 1 Minute

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Ludwigshafen ist nach Angaben der Feuerwehr eine Bewohnerin verletzt worden. Das Feuer war auf einem Balkon im dritten Obergeschoss entdeckt worden. Beim Eintreffen der Feuerwehr waren die Fenster am Balkon geborsten. In die Wohnung drang Rauch. Alle Bewohner hatten die Wohnung verlassen. Das Feuer drohte auch auf die darüber liegende Dachterrasse überzugreifen.

Den Einsatzkräften gelang es den Angaben zufolge, den Brand nach kurzer Zeit zu löschen. Die Brandwohnung ist nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner konnten selbstständig eine Unterkunft organisieren. Die verletzte Frau wurde mit Brandwunden in ein Krankenhaus gebracht. Nähere Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt.

© dpa-infocom, dpa:260922-930-728149/1

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