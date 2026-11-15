Der 1. FC Kaiserslautern erlebt eine konstruktive Jahreshauptversammlung, wo der Großteil der Gremienmitglieder wiedergewählt werden. Der Klub muss allerdings einen dicken Jahresfehlbetrag verkünden.

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Bei Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern setzt man auf Kontinuität und Konstanz. Bei der Jahreshauptversammlung am Sonntag entlasteten die Mitglieder den Vorstand und den Verwaltungsrat. Bei der anschließenden turnusmäßigen Neuwahl wurden in beiden Gremien die bewährten Personen größtenteils wiedergewählt. Neu in den Verwaltungsrat schaffte es in Sven Wieczorek auch ein Fan-Vertreter.

Im Ehrenrat des Fritz-Walter-Clubs fungiert im ehemaligen Weltschiedsrichter Markus Merk ab sofort auch ein alter Bekannter. Merk war Ende 2021 aus persönlichen Gründen von all seinen Ämtern beim FCK zurückgetreten.

KGaA mit Jahresfehlbetrag von 7,9 Millionen

Die rund sechsstündige Versammlung verlief wie schon in den vergangenen Jahren insgesamt ruhig und konstruktiv. Dabei gaben die beiden Geschäftsführer Thomas Hengen und Marc Strauß auch Einblicke in das operative Geschäft. Während Sportchef Hengen ausschließlich über die sportliche Entwicklung referierte, verkündete Strauß einige Rekordzahlen wie beim Dauerkartenverkauf und den Zuschauern und ging anschließend auf einige Kennzahlen der Kapitalgesellschaft auf Aktien ein.

So hat die Kapitalgesellschaft auf Aktien ein Eigenkapital von 27,1 Millionen im Geschäftsjahr 2025/26, musste aber einen Jahresfehlbetrag von 7,9 Millionen Euro hinnehmen.

Neuerliche Existenzsorgen muss sich der Verein jedoch nicht machen. Denn der Fehlbetrag konnte durch eine bei der beim FCK mehrheitlich beteiligten Investorengruppe Saar-Pfalz-Invest GmbH gezogene Kapitalerhöhung von rund 7,5 Millionen Euro ausgeglichen werden.

«Wir haben eine solide, aber herausfordernde Ausgangssituationen und wollen die Situation natürlich verbessern. Dafür von Bedeutung sind Transferüberschüsse, aber auch die Ausbildung von Nachwuchsspielern», sagte Strauß. Dem kaufmännischen Geschäftsführer zufolge plane der FCK eine Umstrukturierung seiner Vermarktung und neue VIP-Räume im Fritz-Walter-Stadion.

FCK knackt 40.000-Mitglieder-Marke

Auch der insgesamt vierköpfige Vorstand des e.V., der Tochtergesellschaft der KGaA, konnte den Mitgliedern Positives mitteilen. Der Vorstandsvorsitzende Gero Scira dabei verkünden, dass der Verein mittlerweile die Zahl der 40.000 Mitglieder erreicht habe.

Den Mutter-Verein plagen nach einer Insolvenz in Eigenverantwortung im Sommer 2020 aber noch 3,65 Millionen Verbindlichkeiten bei der KGaA und der Investorengruppe Saar-Pfalz-Invest GmbH, die am 30. Juni 2028 fällig werden.

«Die Mitgliederentwicklung ist für uns der Schlüssel, um die Verbindlichkeiten weiter zu senken», sagte der Vorsitzende des Verwaltungsrats, Rainer Keßler. Thorsten Lill fügte hinzu: «Wir haben nicht den Anspruch, dauerhaft Schuldner zu bleiben. Wir wollen den Verein Schritt für Schritt von seinen Altlasten befreien.»