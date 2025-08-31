Der Sprung eines Fallschirmspringers in der Pfalz aus 3.000 Metern Höhe verläuft zunächst unproblematisch. Kurz vor der Landung verliert der Mann jedoch die Kontrolle.

Bad Dürkheim (dpa) – Ein Fallschirmspringer ist auf einem Segelflugplatz im pfälzischen Bad Dürkheim kurz vor der Landung abgestürzt und hat schwere innere Verletzungen erlitten. Der 48-Jährige sei vor dem Vorfall am Samstagnachmittag aus etwa 3.000 Metern Höhe aus einer Cessna gesprungen, teilte die Polizei mit.

«Sein Sprung verlief zunächst planmäßig.» Rund 30 Meter vor der Landung habe sich – mutmaßlich durch einen Flugfehler – die Fallgeschwindigkeit enorm erhöht. Der 48-Jährige schlug den Polizeiangaben zufolge unkontrolliert auf den Boden auf. Sein gesundheitlicher Zustand sei laut Notarzt kritisch.