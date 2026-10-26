In höherer Lagen kann es stürmisch werden. Sonst wechseln sich trockene und feuchte Phasen ab. Der Dienstag bringt bis zu 19 Grad.

Offenbach (dpa/lrs) – Erst trocken, dann feucht: So lässt sich der Wochenauftakt in Rheinland-Pfalz und dem Saarland beschreiben. Nach einem recht freundlichen Start komme ab dem Nachmittag von Westen her leichter Regen auf, teilte der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mit. Die Höchsttemperaturen liegen den Meteorologen zufolge bei 10 bis 14 Grad. Im Bergland sind einmal mehr stürmische Böen möglich.

Der Dienstag bleibt voraussichtlich bis zum Abend ohne Niederschläge, die Temperaturen können auf bis zu 19 Grad klettern. In höheren Lagen könne es abermals zu einzelnen starken Windböen kommen.

Zur Wochenmitte erwartet der DWD Wolken, jedoch keinen Regen bei höchstens 16 Grad.