Auswanderer aus Bell Vom Hunsrückdorf nach Whangārei ins ferne Neuseeland Patrick Kiefer 03.12.2025, 15:00 Uhr

i Ein Hunsrücker in Neuseeland: Hier posiert Dirk Weishaupt mit seiner Lebensgefährtin Stephanie am Piha Beach, der auch bei Surfern sehr beliebt ist. Im Hintergrund ist der sogenannte Lion Rock zu sehen. Dirk Weishaupt/privat

Ein Optikermeister aus dem Hunsrück, der als Akupunkteur in Neuseeland arbeitet - wie passt das zusammen? Dirk Weishaupt aus Bell kennt die Antwort auf diese Frage. Der 63-Jährige lebt seit Jahren in der Kleinstadt Whangārei. Ein Leben voller Abbiegungen.

Von der kleinen Gemeinde Bell im Hunsrück sind es Luftlinie rund 7900 Kilometer bis nach Peking. Noch viel weiter, nämlich 18.400 Kilometer, wären es auf dem kürzesten Weg bis nach Auckland. Diese Zahlen muss man nicht unbedingt parat haben, aber im Falle von Dirk Weishaupt aus dem Beller Ortsteil Wohnroth sind sie nicht ganz uninteressant.







Artikel teilen

Artikel teilen