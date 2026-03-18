Weltpremiere am Mittelrhein
Energyfische liefern bei St. Goar Strom aus dem Rhein
Ein Detailblick auf die Energyfische. Mittelfristig sollen 124 dieser Strömungskraftwerke im Rhein bei St. Goar Strom erzeugen.
Ein Detailblick auf die Energyfische. Mittelfristig sollen 124 dieser kleinen Strömungskraftwerke im Rhein bei St. Goar Strom erzeugen.
Energyminer GmbH

Bei St. Goar entsteht das weltweit erste Schwarmkraftwerk aus schwimmenden Turbinen. Die sogenannten Energyfische nutzen die Strömung rund um die Uhr, lautlos, ohne Fische zu gefährden oder das Landschaftsbild zu stören.

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Eine Neuheit der Energiewende kommt ziemlich unauffällig daher. Nicht als Dutzende Meter hohes Windrad, nicht als flächiges Solarpanel, sondern als kompakte, lange, schwarze Konstrukte aus Kunststoff, die kaum sichtbar im fließenden Wasser des Rheins schwimmen: die sogenannten Energyfische.

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