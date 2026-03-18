Energyfische liefern bei St. Goar Strom aus dem Rhein
Bei St. Goar entsteht das weltweit erste Schwarmkraftwerk aus schwimmenden Turbinen. Die sogenannten Energyfische nutzen die Strömung rund um die Uhr, lautlos, ohne Fische zu gefährden oder das Landschaftsbild zu stören.
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Eine Neuheit der Energiewende kommt ziemlich unauffällig daher. Nicht als Dutzende Meter hohes Windrad, nicht als flächiges Solarpanel, sondern als kompakte, lange, schwarze Konstrukte aus Kunststoff, die kaum sichtbar im fließenden Wasser des Rheins schwimmen: die sogenannten Energyfische.