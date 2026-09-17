Bundestrainer Jürgen Klopp nominiert Elversbergs Felix Keidel. Der Dorfclub aus dem Saarland stellt damit erstmals einen Kandidaten für die Nationalmannschaft.

Frankfurt/Main (dpa/lrs) – Bundesliga-Neuling SV Elversberg stellt erstmals in der Vereinsgeschichte einen Spieler für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft. Bundestrainer Jürgen Klopp nominierte in seinen insgesamt 44 Spieler großen Kader Abwehrspieler Felix Keidel.

Der 23-Jährige stößt nach den ersten beiden Nations-League-Spielen am 24. September in Amsterdam gegen die Niederlande und am 27. September in Augsburg gegen Griechenland zur Mannschaft. Am 1. Oktober trifft er mit der DFB-Auswahl in München auf Serbien. Am 4. Oktober folgt in Thessaloniki das Rückspiel gegen Griechenland.

Keidel ist eine der großen Überraschungen bei Klopps Nominierung. Im Sommer 2025 wechselte er nach Elversberg und schaffte mit dem Dorfclub den Bundesliga-Aufstieg. Davor war er in Ingolstadt in der 3. Liga aktiv. Keidel ist vielseitig einsetzbar, spielte bei den Saarländern auf beiden Außenverteidigerpositionen sowie auch im Mittelfeld.