Im Eifelkreis brennt ein Wohnhaus. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind im Einsatz. Für einen Mensch kommt jede Hilfe zu spät.

Irrel (dpa/lrs) – Bei dem Brand eines Wohnhauses in Irrel in der Eifel ist ein Mensch gestorben. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind in der Gemeinde im Eifelkreis Bitburg-Prüm im Einsatz, wie die Polizei berichtet. Die Löscharbeiten dauern aktuell noch an.

Ein weiterer Mensch sei vermutlich leicht verletzt worden, heißt es in der ersten Mitteilung der Polizei weiter. Die Feuerwehr Südeifel berichtete, beim Eintreffen der ersten Kräfte habe ein Zimmer bereits in Vollbrand gestanden.