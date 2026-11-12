Saarlouis / Köln (dpa) – Für Markus Schneider ist es nach wie vor etwas Besonderes, einen Ford Focus auf der Straße zu sehen. «Bei alten Modellen stelle ich mir immer vor: Krass, der ist schon von Vorgängern von mir gebaut worden. Und bei neueren Modellen denke ich: Hier habe ich irgendwo meine Hand dran gehabt.» Doch bei dem 26-jährigen Industriemechaniker, der bei Ford Saarlouis im Lackbereich gearbeitet hat, schwingt neben dem Stolz auch immer etwas Wehmut mit: «Das war eine Ära, die zu Ende gegangen ist. Aber eineinhalb Jahre habe ich daran mitarbeiten dürfen.»

So wie Markus Schneider wird es am Dienstag (17. November) wohl vielen in Saarlouis gehen: Denn genau vor einem Jahr ist hier der letzte Ford Focus vom Band gerollt. Nach Angaben eines Ford-Sprechers wurden zwischen 1998 und 2025 rund sechs Millionen Exemplare produziert, insgesamt waren es rund 15,5 Millionen Autos, die seit 1970 im Saarland gebaut wurden. Doch die Entscheidung des US-Unternehmens im Juni 2022, bei der künftigen Elektroauto-Plattform dem spanischen Valencia den Vorzug zu geben, besiegelte das Aus für die Produktion in Saarlouis. Und damit zugleich für Tausende von Arbeitsplätzen.

Über 8.000 Beschäftigte in den 80er-Jahren

«In den 80er-Jahren waren es mal über 8.000 Kollegen», blickt der Betriebsratsvorsitzende Dennis Stoffel zurück. Heute sind es gerade noch 840. Zwar sind sie noch immer für Ford tätig – doch die Bezeichnung «Autobauer» gehört nach über fünf Jahrzehnten der Vergangenheit an. «Wir gehören nach wie vor zur deutschen Ford-Werke GmbH, aber von der Fahrzeugfertigung sind wir nun auf ein reines Teile- und Komponentenwerk gewechselt», erläutert Stoffel. Aus dem Produktionswerk ist das Ford Customer Service Plant (FCSP) geworden: Von hier werden Ersatzteile für ausgelaufene Fahrzeugmodelle nach Köln und von dort an Ford-Händler in ganz Europa geliefert und Blech- und Kunststoffteile für die laufende Produktion hergestellt. «Der Aufbau läuft planmäßig», teilte ein Ford-Sprecher auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

Dennis Stoffel weist darauf hin, dass man sich zudem auf Battery Up- und Recycling spezialisiert habe und Saarlouis statt bislang Köln neuerdings auch für die Beschichtung der Ersatzteile zuständig sei. «Die Verlagerung von Werkzeugen für weitere Produkte schreitet weiter voran. Das heißt, die Auslastung wird kontinuierlich steigen», ist er zuversichtlich. Bislang habe man bereits über zwei Millionen Teile produziert. Das habe sich auch auf die Belegschaft ausgewirkt: «Die Stimmung im Werk ist erstaunlich schnell in eine positive Stimmung umgeschlagen. Und das verstärkt sich», meint Stoffel.

Die Wunden sitzen mitunter noch tief

Parallel waren 1.400 Kollegen vor einem Jahr in die Transfergesellschaft «10k» in Speyer gewechselt. Ab 55 Jahren können sie hier bis zu 24 Monate bleiben, Jüngere haben eine 18-monatige Laufzeit. Eine ungewöhnlich großzügige Regelung, die – wie auch der Verbleib von 1.000 Arbeitsplätzen im Werk in Saarlouis – wohl dem Kampf von Belegschaft, Gewerkschaft und Betriebsrat mit dem damaligen Vorsitzenden Markus Thal zu verdanken ist. «Bis heute wird uns attestiert, dass wir einen guten Job gemacht haben», bilanziert er. «Keiner wollte, dass die Produktion endet, aber wir haben zumindest das Beste herausgeholt, was möglich gewesen sei.»

Doch die Wunden sitzen mitunter noch tief. «Es sind alle Facetten dabei», weiß Thal, der für die Arbeitnehmerseite ehrenamtlich dem Beirat der Transfergesellschaft angehört. «Es gibt nach wie vor solche, die es arg mitgenommen hat. Und es gibt andere, die damit sehr gut zurechtgekommen sind, denen es gut geht und die sich weiterbilden.»

«Ford und Saarlouis gehören zusammen»

Nach Angaben von Silvia Kohlberger, Geschäftsführerin von «10k», haben von den 1.400 Ford-Mitarbeitern bisher 500 einen neuen Job gefunden – in ganz unterschiedlichen Bereichen. Für Markus Schneider war der Wechsel in die Transfergesellschaft jedoch nie eine Alternative. «Ich hatte mich von Anfang an entschieden, bei Ford zu bleiben, weil ich noch relativ jung bin und hier eine tolle Ausbildung gemacht habe», sagt er. Selbst wenn die im Sozialtarifvertrag zugesicherte Beschäftigungssicherung 2032 auslaufen sollte, sei er immer noch in einem Alter, um einen anderen Job finden zu können. Aktuell arbeitet er in der Werkssicherheit. «Das gefällt mir gut, und da wird es weiterhin viel zu tun geben!», ist er überzeugt.

Die Zuversicht, dass es eine Zukunft in diesem Unternehmen über 2032 hinaus geben wird, weil «Ford und Saarlouis doch zusammengehören», hat er jedenfalls nicht aufgegeben. Und viele Kollegen auch nicht: «Obwohl so etwas wie Zukunftsangst immer noch etwas mitschwingt, herrscht tatsächlich so etwas wie Aufbruchstimmung. Es blicken alle freudig in die Zukunft und sind voller Hoffnung», sagt er. Auf der anderen Seite weiß auch er, dass die Autobranche unter großem Druck steht, dementsprechend sind seine Gefühle gemischt. «Ich persönlich gehe stark davon aus, dass wir eine Zukunft haben werden. Aber wer bin ich schon, um das zu prophezeien?!»

Auch Betriebsrat Dennis Stoffel mag noch nicht über die Zeit nach 2032 spekulieren. «Was dann aus dem Standort und den Mitarbeitern wird, ist die Königsfrage und wird davon abhängen, wie die Auslastung ist.» Er jedenfalls hoffe in Zukunft auf viel Kälte und Glatteis: «Wenn es einen harten Winter gibt, werden mehr Autos kaputt gefahren», sagt er lächelnd. «Das ist gut für unsere Auftragslage.»

Transfergesellschaft «10k» in Speyer