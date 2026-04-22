Für viele Kinder ist es das erste eigene Buch: Das Geschenk der Stiftung Lesen zum Welttag des Buches an diesem Donnerstag. Was die Leseförderaktion «Ich schenke Dir eine Geschichte» bewirken soll.

Mainz (dpa/lrs) – Die Stiftung Lesen schenkt mehr als 1,1 Millionen Jungen und Mädchen einen Comicroman zum Welttag des Buches. «Der fliegende Klassenscooter» heißt die Geschichte für Viert- und Fünftklässler, wie die Stiftung in Mainz ankündigte. Rund 48.200 Schulklassen in Deutschland machen demnach mit und können die Buch-Gutscheine in einer Buchhandlung einlösen.

Beim Lesen kommt es auch auf die Gelegenheit an, ist die Stiftung überzeugt. Vielen Kinder fehle die Übung und das Lesematerial, um Lust aufs Lesen zu bekommen. In 29 Prozent der Familien gebe es nicht mehr als zehn Kinderbücher. «Das heißt: Viele Kinder kennen Lesen oft nur aus der Schule, weniger als echte Freizeitbeschäftigung.»

Leseschwächen nach der Grundschule

Aber: Jedes vierte Kind in Deutschland könne nach der Grundschule nicht ausreichend gut lesen. Es wisse am Ende des Satzes nicht, was am Anfang gestanden habe.

Viele Viert- und Fünftklässler hätten noch nie ein eigenes Buch gehabt. Um auch denen Lust aufs Lesen zu machen, die es noch nicht gut können, hat sich die Stiftung für einen Comicroman mit Bildern entschieden.

Die Leseförderaktion gibt es schon seit fast 30 Jahren, seit 2023 sind es jedes Jahr mehr als eine Million Bücher.