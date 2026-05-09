Wie das Feuer entstanden ist, muss noch ermittelt werden. Ein 71 Jahre alter Altenheimbewohner liegt mit Brandverletzungen im Krankenhaus.

Neustadt/Weinstraße (dpa/lrs) – Bei einem Feuer in einem Altenheim in Neustadt an der Weinstraße sind ein 71 Jahre alter Bewohner sowie zwei Pflegekräfte verletzt worden. Der Mann habe Brandverletzungen und sei ins Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher. Lebensgefahr bestehe nicht.

Die beiden 35 und 37 Jahre alten Pflegekräfte erlitten Rauchgasvergiftungen. Zur Ursache des Brands in dem Zimmer des Altenheimbewohners und der Höhe des verursachten Schadens lagen zunächst keine Angaben der Polizei vor.