Bundesliga
Drei Jahre nach Gründung: Mainzer Fußballerinnen erstklassig
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Die Mainzer Frauen spielen in der Bundesliga.
Torsten Silz. DPA

Mit einem Sieg beim Tabellenletzten Warbeyen lösen die Mainzer Fußballerinnen erstmals das Bundesliga-Ticket. Auch ein weiterer Traditionsclub steigt auf.

Lesezeit 1 Minute

Kleve (dpa) – Die Fußballerinnen des FSV Mainz 05 haben drei Jahre nach der Gründung der Frauen-Abteilung erstmals den Sprung in die Bundesliga geschafft. Mit einem deutlichen 5:0 (1:0)-Erfolg beim Tabellenletzten VfR Warbeyen in Kleve schaffte das Team von Cheftrainer Takashi Yamashita den letzten Schritt ins Oberhaus.

Nadine Anstatt erzielte beim klaren Erfolg zwei Tore. Neben den Mainzerinnen steigen auch die Fußballerinnen des VfB Stuttgart auf, die dies bereits in der Vorwoche perfekt gemacht hatten.

In der neuen Saison kommt es für Mainz damit zu Duellen mit Double-Sieger FC Bayern München sowie dem VfL Wolfsburg und Lokalrivale Eintracht Frankfurt. Die Rheinhessen beenden die Spielzeit mit 55 Zählern und setzten sich im Fernduell mit dem SC Sand mit zwei Punkten Vorsprung durch. Sand spielte zum Abschluss der Saison parallel 2:2 gegen Stuttgart.

© dpa-infocom, dpa:260517-930-91599/1

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