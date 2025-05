Das alte Duo will das neue werden - und kandiert beim Landesparteitag erneut. Warum die Beiden bereits auf 2027 schauen.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Die beiden Landesvorsitzenden der saarländischen Grünen, Jeanne Dillschneider und Volker Morbe, bewerben sich um ihre Wiederwahl. Sie wollten ihren Kurs fortsetzen und die Partei «mit einem klaren Plan und als starkes Team» in die Landtagswahl 2027 führen, teilten sie in Saarbrücken mit.

An diesem Samstag kandiert das Duo auf einem Landesparteitag in Illingen. Dort steht die Neuwahl des kompletten Vorstands an. Derzeit haben die Grünen im Saarland rund 1.650 Mitglieder.

Die letzten zwei Jahre seien von struktureller Erneuerung und politischem Aufbruch geprägt gewesen, teilte die Bundestagsabgeordnete Dillschneider mit. «Wir haben die Partei als außerparlamentarische Stimme wieder sichtbar gemacht und sind für unsere grünen Werte wie einen konsequenten Klimaschutz und ein soziales, gerechtes Europa eingetreten.»

Morbe sagte: «Wir haben uns in den vergangenen zwei Jahren zu einer zukunftsfähigen, ernstzunehmenden Kraft im Land entwickelt.» Ziel sei der Einzug in den saarländischen Landtag. Die Partei ist seit 2017 dort nicht mehr vertreten.