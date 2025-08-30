Ohne gültiges Ticket geraten drei Männer mit einem Busfahrer in Streit. Die Situation eskaliert – mit Beleidigungen, einer Spuckattacke und einer eingeschlagenen Scheibe.

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Drei Männer haben einen Busfahrer in Kaiserslautern bedroht, einen Fahrgast angespuckt und eine Scheibe des Busses eingeschlagen. Zuvor sei es zu einer Auseinandersetzung gekommen, da die Männer im Alter von 23 und 24 Jahren kein gültiges Ticket gehabt hätten, teilte die Polizei mit.

Im Verlauf dieser Auseinandersetzung habe einer der 23-Jährigen mit einem Nothammer eine Seitenscheibe des Busses eingeschlagen. Daraufhin sei der Bus vom Fahrer notverriegelt worden. Anschließend habe der 23-Jährige einen Fahrgast bespuckt und den Busfahrer beleidigt. Seine beiden 23- und 24-jährigen Begleiter hätten den Busfahrer ebenfalls beleidigt. Anschließend seien sie durch die hintere Bustür geflüchtet, nachdem sie diese gewaltsam geöffnet hätten.

Der Busfahrer habe den 23-jährigen Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei auf dem Boden fixieren können. Er sei polizeibekannt. Durch das Foto eines Fahrgastes seien auch die anderen beiden Männer identifiziert worden, so die Polizei. Auch sie seien bereits polizeibekannt. Gegen alle drei Männer seien mehrere Strafverfahren eingeleitet worden.