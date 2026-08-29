Als erster Gast kommt Leverkusen zu Aufsteiger SV Elversberg. Mainz hofft eine Fortsetzung der Serie gegen Paderborn und der 1. FC Kaiserslautern gastiert beim FC St. Pauli in Hamburg.

Elversberg (dpa/lrs) – Die SV Elversberg steht vor ihrer Premiere in der Fußball-Bundesliga. Als erster Gegner kommt heute (15.30 Uhr/Sky) Bayer Leverkusen in die Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde. Vor zwei Jahren trafen die beiden Mannschaften erstmals überhaupt im DFB-Pokal aufeinander. Damals gewann Bayer mit 3:0.

Auch der FSV Mainz 05 startet heute (15.30 Uhr) mit einem Heimspiel. Mit dem SC Paderborn kommt ein Aufsteiger zu den Rheinhessen, der in Mainz bislang noch nie gewinnen konnte. Auch ein Tor gelang den Ostwestfalen in den bisherigen Partien beim FSV nicht.

Schon der 3. Spieltag steht für den 1. FC Kaiserslautern in der 2. Bundesliga an. Die «Roten Teufel» treffen am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) nach dem von massiven Ausschreitungen überschatteten Weiterkommen im DFB-Pokal beim SV Waldhof Mannheim (1:0) auswärts auf den FC St. Pauli. In der Liga ist das Team von Trainer Torsten Lieberknecht bislang noch sieg- und torlos.