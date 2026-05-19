In der Nacht bricht ein Feuer in einem Hotel in Mainz aus. Was bisher bekannt ist.

Mainz (dpa/lrs) – In einem Hotel am Mainzer Hauptbahnhof ist in der Nacht ein Feuer ausgebrochen. Rund 50 Menschen wurden evakuiert, aktuell sind noch Feuerwehrkräfte vor Ort, wie die Feuerwehr berichtete. Bereits beim Eintreffen sei starker Rauch aus dem Gebäude ausgetreten und die Lobby sei deutlich verraucht gewesen. Bei drei Menschen wurde eine leichte Rauchvergiftung festgestellt – sie werden medizinisch versorgt.

Alle 50 Menschen, die sich im Gebäude befanden, wurden evakuiert. Die Hotelgäste sind in einem Linienbus untergebracht. Im Bereich um den Bahnhofsplatz, die Kaiserstraße und die Schottstraße kommt es zu leichten Verkehrsbehinderungen. Der öffentliche Nahverkehr fährt allerdings ohne Einschränkungen. Die Brandursache und die Höhe des Schadens sind noch unklar.