Brand an Wohnhaus in Saarbrücken

Zwei Geschosse eines Hauses in Saarbrücken stehen in Flammen. Der Bewohner kann sich selbst retten - muss aber woanders unterkommen.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Ein Wohnhaus in Saarbrücken ist am Mittwoch in Flammen aufgegangen. Nach Angaben der Feuerwehr fanden die Einsatzkräfte beim Eintreffen am Brandort das Ober- und Dachgeschoss bereits in Flammen stehend vor. Der Bewohner des Hauses habe demnach das Gebäude vorab eigenständig verlassen und sei nicht verletzt worden.

Die Einsatzkräfte benötigten mehrere tragbare Leitern, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen und den Brand zu löschen. Allerdings beschädigten die Flammen das Haus so sehr, dass es derzeit nicht bewohnt werden kann. Der Bewohner wurde daher von der Stadt Saarbrücken in einer anderen Wohnung untergebracht. Angaben zur Schadenshöhe konnte die Feuerwehr bislang nicht machen.