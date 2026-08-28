Wegen einer Bombendrohung im Internet gegen ein Geschäftshaus rückt die Polizei in Idar-Oberstein aus. Nach vier Stunden gibt es Entwarnung – was bislang bekannt ist.

Idar-Oberstein (dpa/lrs) – Eine Bombendrohung gegen ein Geschäft in Idar-Oberstein (Landkreis Birkenfeld) hat einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Die Drohung war im Internet aufgetaucht, wie ein Polizeisprecher in Trier mitteilte. Daraufhin habe die Polizei den betroffenen Bereich in der Vollmersbachstraße für rund vier Stunden weiträumig abgesperrt.

Nach einer umfassenden Überprüfung vor Ort konnte der Einsatz beendet werden. Eine Bombe oder andere gefährliche Gegenstände wurden nicht gefunden. Nach Angaben der Polizei bestand zu keinem Zeitpunkt eine konkrete Gefahr für die Bevölkerung. Weitere Details gab die Polizei zunächst nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.