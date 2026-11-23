Nach dem tödlichen Angriff auf einen Zugbegleiter hat die DB Regio den Einsatz von Bodycams getestet – mit Erfolg. Auch die weiteren Maßnahmen wirken.

Frankfurt/Main (dpa/lhe) – Zugbegleiter in Regionalzügen sollen deutschlandweit mit Bodycams mit Tonaufzeichnung ausgestattet werden. Wie die DB Regio mitteilte, habe sich das Sicherheitskonzept mit den Kameras in einem Pilotprojekt bewiesen. Tonaufzeichnungen unterliegen allerdings strengeren Datenschutzvorgaben als reine Videoaufzeichnungen, da das gesprochene Wort besonders schützenswert ist.

Das Unternehmen erprobte laut eigener Aussage «in den vergangenen Monaten unterschiedliche Sicherheitskonzepte in Hessen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland, Baden-Württemberg, Berlin-Brandenburg sowie Sachsen und Sachsen-Anhalt im laufenden Betrieb».

Kombination aus verschiedenen Maßnahmen

Der Tod des Zugbegleiters Serkan Calar aus Ludwigshafen bei einer Ticketkontrolle hatte im Februar bundesweit für Entsetzen gesorgt. Der 36-Jährige war in einem Regionalexpress nahe Landstuhl in der Westpfalz von einem Fahrgast ohne gültigen Fahrschein angegriffen worden. Er erlitt eine Hirnblutung und starb.

Nur Bodycams reichen laut DB Regio aber nicht aus. Entscheidend sei «die richtige Kombination aus gut geschulten Mitarbeitenden, optimiertem Personaleinsatz, moderner Technik und schneller Unterstützung im Ernstfall», sagte Harmen van Zijderveld, Vorstandsvorsitzender der DB Regio AG, laut Mitteilung.

Übergriffe gehen zurück

In dem Pilotprojekt sorgten laut DB Regio auch andere Maßnahmen für mehr Sicherheit der Zugbegleiter. Dazu gehörten etwa doppelte Besetzungen der Kontrolleure, Begleitung durch Sicherheitspersonal oder größere Prüfgruppen mit bis zu acht Bahn-Mitarbeitern. Diese wurden auf ausgewählten Strecken erprobt. Laut Bahn sind Übergriffe auf die Mitarbeiter dort zurückgegangen, wo die Maßnahmen eingesetzt wurden.

Neben der Tonaufzeichnung der Bodycams plant die DB Regio weitere technische Maßnahmen, wie das Unternehmen mitteilte. Demnach werde der PrioRuf weiter ausgebaut. Dabei handelt es sich um einen unauffälligen Alarmknopf, mit dem Bahn-Mitarbeiter einen stillen Alarm an die Leitstelle auslösen können. Aktuell werde erprobt, den Alarm über die Cloud mit Videomaterial der Überwachungskameras und Bodycams zu verknüpfen. Behörden sollen so schneller auf die Aufzeichnungen zugreifen können.