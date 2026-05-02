Auf Sonne satt folgen in Rheinland-Pfalz und im Saarland Wolken, Regen und mancherorts Gewitter. Auch die neue Woche beginnt wechselhaft.

Offenbach/Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) – Das Sommerwetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland legt vorerst eine Pause ein – die kommenden Tage bringen Wolken, teils auch Blitz und Donner und kräftigen Regen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, sind schon am Nachmittag nach dem sonnigen Start einzelne Gewitter mit Starkregen und Hagel möglich, die am Abend nachlassen. Dabei kann es auch stürmische Böen geben.

Auch am Sonntag zeigen sich viele Wolken, dazu gibt es örtlich Schauer, die vereinzelt mit Gewittern und Starkregen einhergehen können. Die Höchsttemperaturen erreichen 21 bis 24 Grad und im Bergland um 19 Grad.

Die neue Woche startet ebenfalls bewölkt, örtlich gibt es am Montag Schauer und teils auch Gewitter mit Starkregen, vielerorts kann es auch länger anhaltend und kräftig regnen bei Höchstwerten von 18 bis 22 Grad. Mit gebietsweise kräftigem Regen und teils auch Gewittern rechnen die Meteorologen auch für Dienstag, die Temperaturen erreichen dann nur noch 17 bis 21 Grad.