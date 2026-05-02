Die letzten drei Spieltage bieten für Dynamo allesamt Endspiele. Das erste gewinnen die Elbestädter verdient.

Dresden (dpa) – Dynamo Dresden hat einen ganz wichtigen Sieg im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga gelandet. Gegen den 1. FC Kaiserslautern gewannen die Sachsen mit 1:0 (0:0). Vincent Vermeij gelang in der 68. Minute das entscheidende Tor für Dynamo, das damit den Abstand zu den Abstiegsrängen auf mindestens vier Punkte vergrößerte.

Nach einer zehnminütigen Abtastphase setzten die Dresdner die ersten Akzente. Niklas Hauptmann (13.) scheiterte nach einer Kontersituation an Lauterns Torhüter Julian Krahl, Robert Wagner (15.) verfehlte das FCK-Tor mit einem Distanzschuss nur knapp.

Die nach zahlreichen Ausfällen arg ersatzgeschwächten Gäste waren zunächst auf die Sicherung des eigenen Strafraums bedacht und starteten nur zaghafte eigene Angriffsaktionen. Deshalb blieb Durchgang eins weitgehend arm an Höhepunkten. Ben Bobzien (38.) fand nach einer schönen Kombination in Krahl seinen Meister.

Dresden ist das aktivere Team

Auch nach der Pause plätscherte die Partie vor sich hin. Gefährlich für die Pfälzer, die nun etwas aktiver nach vorn spielten, wurde es, wenn sich die dribbelstarken Hauptmann, Bobzien und Jason Ceka in Bewegung setzten. Allerdings trennten sie sich dabei oftmals auch zu spät vom Ball.

Dennoch war die Dresdner Führung mehr als verdient. In einer Überzahlsituation fand Alexander Rossipal am langen Pfosten Vermeij, der den Ball nur über die Linie drücken musste. Das Tor belebte das Spiel merklich, nun musste auch Kaiserslautern mehr tun, der Ausgleich gelang aber nicht.