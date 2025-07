Kleinmaischeid (dpa/lrs) - Ein Unfall mit einem Geisterfahrer hat auf der Autobahn 3 im Westerwald zu einer einstündigen Vollsperrung in Richtung Köln geführt. Der in falscher Richtung auf die Autobahn gefahrene Wagen kollidierte am Mittwochabend im Kreis Neuwied mit einem anderen Pkw, wie die Polizei in Koblenz mitteilte. Beide Fahrer wurden leicht verletzt. Der Geisterfahrer stand den Angaben zufolge unter deutlichem Alkoholeinfluss, ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Vor dem Unfall soll der Falschfahrer mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Frankfurt unterwegs gewesen sein, wie die Polizei mitteilte. Nach etwa zehn Kilometern sei es dann kurz vor der Anschlussstelle Dierdorf zu dem Zusammenstoß gekommen. Der Fahrer des anderen Wagens habe zwar durch reaktionsschnelles Ausweichen einen Frontalzusammenstoß vermeiden können - die Fahrzeuge seien aber mit den linken Seiten zusammengestoßen. Die Polizei sucht Unfallzeugen.