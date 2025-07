Spiesheim (dpa/lrs) – Der Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd berichtet an diesem Donnerstag (10.00 Uhr) in Spiesheim über den Stand der Ernte im südlichen Rheinland-Pfalz. Die Witterung in Rheinhessen und der Pfalz war zum Jahresauftakt milder und nasser als üblich, dann folgte ein sehr trockenes Frühjahr mit hohen Temperaturen und vielen Sonnenstunden. Welche Folgen das für die Getreideernte und die wichtigsten landwirtschaftlichen Kulturen hatte, wird Verbandspräsident Eberhard Hartelt erläutern.

