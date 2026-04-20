Die Deutsche Bahn setzt künftig am Saarbrücker Hauptbahnhof auf ein Verbot von Alkohol. Man gehe damit auf Wünsche von Reisenden und Besuchern ein, die sich mehr Ruhe und Sicherheit wünschten.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Ab dem 1. Mai verbietet die Deutsche Bahn das Trinken von Alkohol am Saarbrücker Hauptbahnhof. Es sei dann auch nicht mehr erlaubt, alkoholische Getränke für den Konsum im oder am Bahnhof mit sich zu führen, teilte das Unternehmen in Frankfurt mit. Die Maßnahme solle das Sicherheitsgefühl der Fahrgäste weiter verbessern.

Vom Verbot ausgenommen seien verschlossene alkoholische Getränke etwa aus einem Einkauf, die lediglich nach Hause transportiert würden, so die Bahn. Bei einem einmaligen Verstoß sei ein Platzverweis möglich. Mehrmalige Verstöße könnten ein Hausverbot nach sich ziehen. Über das Verbot informierten demnach zur Prävention auf Streife eingesetzte Mitarbeiter der Bahn sowie Durchsagen und Aushänge am Bahnhof.