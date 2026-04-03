Unfallursache unklar
Auto überschlägt sich mehrfach – zwei Schwerverletzte
Notarzt
Zwei Schwerverletzte mussten nach dem Unfall versorgt werden. (Symbolbild)
Lino Mirgeler. DPA

Nach einem schweren Unfall auf der A65 bei Haßloch mussten zwei Menschen ins Krankenhaus. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Haßloch (dpa/lrs) – Bei einem Autounfall auf der Autobahn 65 in der Nähe des pfälzischen Haßloch sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein 83-jähriger Fahrer kam aus zunächst ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach, wie die Polizei mitteilte.

Beide Insassen, der Fahrer und seine 80-jährige Beifahrerin, wurden schwer verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Die 80-Jährige wurde per Rettungshubschrauber abtransportiert.

Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Für die Unfallaufnahme war die Autobahn in Fahrtrichtung Ludwigshafen etwa eine Stunde lang voll gesperrt.

© dpa-infocom, dpa:260403-930-904391/1

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Verkehr

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