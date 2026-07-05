Ein Auto kollidiert auf der A61 mit einem Lastwagen und überschlägt sich mehrfach. Alle Insassen können sich selbst befreien – und werden schwer verletzt.

Dichtelbach (dpa/lrs) – Bei einem Autounfall auf der Autobahn 61 im Rhein-Hunsrück-Kreis sind vier Menschen schwer verletzt worden. Der 62 Jahre alte Fahrer des Wagens hatte am Mittag einen Lastwagen überholt, als er aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Auto verlor, wie die Polizei mitteilte. Dabei kollidierte er mit dem Lastwagen und geriet ins Schleudern.

Das Auto geriet gegen die Mittelleitplanke und überschlug sich im Anschluss mehrfach. Die vier Insassen konnten sich laut Polizei selbstständig aus dem Wagen befreien, wurden aber mit schweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Fahrer des Lkw blieb unverletzt. Die A61 war für die Bergungsarbeiten gut zwei Stunden in Fahrtrichtung Süden gesperrt.