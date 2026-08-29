Unfall
Auto überschlägt sich auf A3 – Beifahrerin schwer verletzt
Rettungshubschrauber
Die schwer verletzte Beifahrerin wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Fachklinik gebracht. (Symbolbild)
Bernd Weißbrod. DPA

Zwei Frauen sind auf der Autobahn unterwegs, als die Fahrerin die Kontrolle verliert. Mit schweren Verletzungen wird ihre Beifahrerin in eine Fachklinik geflogen.

Lesezeit 1 Minute

Görgeshausen (dpa/lrs) – Eine 36-Jährige hat bei einem Unfall auf der Autobahn 3 im Westerwald schwere Verletzungen erlitten. Sie saß am Vormittag als Beifahrerin in einem Auto, als die Fahrerin die Kontrolle verlor – vermutlich, weil sie zu schnell unterwegs war, wie die Polizei mitteilte. Das Fahrzeug überschlug sich demnach bei Görgeshausen mehrfach, ehe es auf dem Dach zum Liegen kam. Mit einem Rettungshubschrauber wurde die Schwerverletzte in eine Fachklinik gebracht.

Die ebenfalls 36 Jahre alte Fahrerin wurde leicht verletzt. Sie kam laut Polizei in ein Krankenhaus. Laut der Mitteilung wurde ein Verkehrsgutachten angeordnet. Während an der Unfallstelle die Einsatzmaßnahmen liefen, entstand auf der A3 ein kilometerlanger Stau.

© dpa-infocom, dpa:260829-930-601854/1

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