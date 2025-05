Eine Frau verliert die Kontrolle über ihren Wagen und prallt gegen einen Baum am Straßenrand. Das hat schlimme Folgen.

Wittlich (dpa/lrs) – Zwei Menschen sind bei einem Verkehrsunfall in Wittlich schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, verlor die Fahrerin des Wagens die Kontrolle über ihr Auto und fuhr frontal gegen einen Baum am Straßenrand. Sie und ein weiterer Fahrzeuginsasse wurden dabei schwer verletzt. Beide wurden laut Mitteilung in nahegelegene Krankenhäuser gebracht – auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die Straße war demnach zeitweise gesperrt.