Unfälle
Auto brennt nach Zusammenstoß aus - ein Toter
Auto brennt nach Zusammenstoß aus
Ein Auto hat sich nach einem Zusammenstoß entzündet und steht in Vollbrand.
Foto Hosser. DPA

Eine nächtliche Fahrt nimmt für zwei Wagen im Landkreis Birkenfeld ein abruptes Ende. Ein Mensch stirbt. Die B41 ist stundenlang gesperrt.

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Idar-Oberstein (dpa/lrs) - Ein Fahrer ist bei einem Unfall in Idar-Oberstein tödlich verletzt worden. Nahe der Bundesstraße 41 waren kurz nach Mitternacht zwei Wagen zusammengestoßen, wie die Polizei auf Anfrage mitteilte. Daraufhin war eines der beiden Fahrzeuge in Flammen aufgegangen und vollständig ausgebrannt.

Nach Informationen eines dpa-Reporters soll ein Fahrer trotz Reanimationsmaßnahmen noch am Unfallort gestorben sein. Ersthelfer hatten zuvor alle Personen aus ihren Wagen befreit, wie ein Sprecher der Feuerwehr erklärte. Einsatzkräfte löschten im Anschluss den brennenden Pkw. Ob es weitere Verletzte gab, ist bislang unklar. 

Die B41 im Gewerbegebiet des Stadtteils Nahbollenbach (Landkreis Birkenfeld) war bis in die frühen Morgenstunden voll gesperrt.

© dpa-infocom, dpa:260425-930-990904/2

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Verkehr

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