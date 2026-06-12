Mainz bastelt weiter am Kader für die neue Saison. In Fabio Gruber kommt ein junger, aber dennoch erfahrener Innenverteidiger nach Rheinhessen.

Mainz (dpa/lrs) – Fußball-Bundesligist 1. FSV Mainz 05 hat Innenverteidiger Fabio Gruber verpflichtet. Der 23 Jahre alte peruanische Nationalspieler kommt vom Zweitligisten 1. FC Nürnberg. Über Ablösemodalitäten sowie Vertragslaufzeit machten die Rheinhessen keine Angaben.

«Mit Fabio Gruber bekommen wir einen jungen, extrem zweikampf,- aber auch spielstarken Innenverteidiger und Top-Charakter, der bei seinen bisherigen Stationen bereits einiges an Führungsqualität unter Beweis stellen konnte», sagte Sportdirektor Niko Bungert. Mit seinen fußballerischen Voraussetzungen und seiner Erfahrung trotz der jungen Jahre werde er eine Verstärkung für die Defensive sein.

Der Mannschaftskapitän der Nürnberger absolvierte für den Club seit Jahresbeginn 2025 insgesamt 41 Zweitligapartien. In Mainz will er den nächsten Karriereschritt machen. «Natürlich freue ich mich sehr auf die Bundesliga, die neue Aufgabe hier in Mainz, darauf die Stadt, den Verein und die Fans kennenzulernen und nach der Sommerpause gemeinsam mit den neuen Kollegen richtig loszulegen», sagte Gruber.